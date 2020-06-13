Доработка расширения Chrome

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок795 просмотров

Здравствуйте, необходимо доработать расширение, исправить некоторый функционал, который работает плохо

Более подробное описание багов при личном общении.

Функционал у расширения достаточно сложный, а вот сами баги не сложные,

главное понять что фиксить.

Нужен человек ответственный и быстрый в исполнении,

специалист в области разработки расширений.

Срок реализации баг фиксов 1-2 дня.

Оплата только вебмани.

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guest_15919495125062
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