Поработать над двумя сайтами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок742 просмотра

Ищется программист на доработку двух сайтов на ВП.

Необходимо качественно поработать над страницей чекаута обоих. И улучшить скорость на мобильных версиях обоих.

Цену выставляйте предварительную.

junior - просьба не писать.

midl - только если крепко уверены в своих силах.

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