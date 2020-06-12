Исправить баг на modx

сайт ros-kkm.ru

Сегодня исправляли галерею товаров и вывод цены, но вылезли другие баги после правок, а именно:

1. Товар с главной при первом заходе и очистке кеша добавляется в корзину.

2. Из корзины тоже удаляется.

3. Заходим в любой товар добавляем в корзину уже в корзине 2 товара, но не удаляются при удалении появляются обратно в корзине

4. С главной товар не добавляется........... при этом когда на главной находимся товаров якобы нет в корзине......

5. В избранном стоит 2 товара, их там нет, если не показывает, попробуйте добавить их и потом удалить...... и перейти на любую страницу......

Т.е. задача:

А) добавление товара в корзину и его удаление при любой навигации по сайту, кэшу и тд. все должно работать как часы

Б) избранное иконка то же самое показывает то 2 товара то 0

Предлагайте бюджеты и сроки исправления.

При выполнении данных пунктов не должны сломаться другой функционал сайта.