Есть сайт - TOYRENT.MD (Фреймворк - CodeIgniter). Взялся за работу парень но не смог справится с поставленными задачами. На сайте много мелких ошибок, которых нужно исправить. А также и серьезные вопросы. ...
Программирование для Хром браузера
Привет! Ищу человека для разработки расширения для хрома.
Идея продукта:
- Автоматически заполнять форму на сайте;
- Если формы нет, сообщить об этом пользователю.
Вместе с заявкой на проект, заполни пожалуйста форму:
https://forms.gle/oADiUAPD89XzwH4d9
Очень много подобных проектов, ищу фрилансера на долгосрочную перспективу.
Заявки фрилансеров
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