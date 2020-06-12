Программирование для Хром браузера

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок858 просмотров

Привет! Ищу человека для разработки расширения для хрома. 

Идея продукта:

  • Автоматически заполнять форму на сайте;
  • Если формы нет, сообщить об этом пользователю.
Проект несложный. Опыт в разработке расширений необязателен, но базовые знания HTML, CSS, и JavaScript понадобятся.

Вместе с заявкой на проект, заполни пожалуйста форму:

https://forms.gle/oADiUAPD89XzwH4d9

Очень много подобных проектов, ищу фрилансера на долгосрочную перспективу.

CSSHTMLJavaScript
5 лет назад
guest_15919511668993
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Влад
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
85 отзывов(-2)
5 лет назад
Ильхам
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вячеслав
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад
Виктор
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Асилбек
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад