Создать простой нумерологический калькулятор на сайт

Необходимо создать простой хтмл калькулятор для нумерологических расчетов на сайт интернет-магазина.

Сайт на Shopify.

как он должен выглядеть:

- поле для ввода цифр и/или букв, в том числе через пробелы. Возможность ввода предложения, отсутствие ограничения в одно слово или одно число, но с установлением максимального ограничения по кол-ву символов ( например ~ 200)

- расчет и вывод двух значений, 1-суммы всех символов ,2 - сумма цифр полученного числа значения 1. Если в значении числа 2 получится число большее 9, то снова осуществляется сложение до тех пор пока не будет достигнуто однозначное число ( цифра) . Все промежуточные значения должны быть выведены.

Пример: изначально введено число = 789654, значение 1 = 39 ( сумма всех цифр числа), значение 2=12 (3+9)=3 (1+2), следовательно вывод "39-12-3".

- ввести опцию типа расчета ( выбор опции): сумма всех введеных символов, только букв, только гласных, только согласные, только цифр. Допустить возможность выбора нескольких опций, например только цифры+только согласные.

- таблицу соотвествия значений бука-цифра предоставляю

- ввести опцию выбора алфавита ( только один возможный вариант)- английский ( основной) + несколько других. таблицы соответствий предоставлю.

- язык калькулятора - только английский

Пример близкий к тому как это должно выглядеть: https://eivko.ru/quersum

Результат от вас - готовый код.