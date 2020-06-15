Задача: Надо написать скрипт на Python, который будет вытягивать данные по API из Worksection из них формировать xlsx фаил. Детали во вложенном файле.
Создать простой нумерологический калькулятор на сайт
Необходимо создать простой хтмл калькулятор для нумерологических расчетов на сайт интернет-магазина.
Сайт на Shopify.
как он должен выглядеть:
- поле для ввода цифр и/или букв, в том числе через пробелы. Возможность ввода предложения, отсутствие ограничения в одно слово или одно число, но с установлением максимального ограничения по кол-ву символов ( например ~ 200)
- расчет и вывод двух значений, 1-суммы всех символов ,2 - сумма цифр полученного числа значения 1. Если в значении числа 2 получится число большее 9, то снова осуществляется сложение до тех пор пока не будет достигнуто однозначное число ( цифра) . Все промежуточные значения должны быть выведены.
Пример: изначально введено число = 789654, значение 1 = 39 ( сумма всех цифр числа), значение 2=12 (3+9)=3 (1+2), следовательно вывод "39-12-3".
- ввести опцию типа расчета ( выбор опции): сумма всех введеных символов, только букв, только гласных, только согласные, только цифр. Допустить возможность выбора нескольких опций, например только цифры+только согласные.
- таблицу соотвествия значений бука-цифра предоставляю
- ввести опцию выбора алфавита ( только один возможный вариант)- английский ( основной) + несколько других. таблицы соответствий предоставлю.
- язык калькулятора - только английский
Пример близкий к тому как это должно выглядеть: https://eivko.ru/quersum
Результат от вас - готовый код.
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