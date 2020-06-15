Создать простой нумерологический калькулятор на сайт

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Завершен3 заявки1241 просмотр

Необходимо создать простой хтмл калькулятор для нумерологических расчетов на сайт интернет-магазина.

Сайт на Shopify.

как он должен выглядеть:

- поле для ввода цифр и/или букв, в том числе через пробелы.  Возможность ввода предложения, отсутствие ограничения в одно слово или одно число, но с установлением максимального ограничения по кол-ву символов ( например ~ 200)

- расчет и вывод двух значений, 1-суммы всех символов  ,2 - сумма цифр полученного числа значения 1. Если в значении числа 2 получится число большее 9, то снова осуществляется сложение до тех пор пока не будет достигнуто однозначное число ( цифра) . Все промежуточные значения должны быть выведены.

Пример:  изначально введено число = 789654, значение 1 = 39 ( сумма всех цифр числа), значение 2=12 (3+9)=3 (1+2), следовательно вывод "39-12-3".

- ввести опцию типа расчета ( выбор опции): сумма всех введеных символов, только букв, только гласных, только согласные, только цифр. Допустить возможность выбора нескольких опций, например только цифры+только согласные.

- таблицу соотвествия значений бука-цифра предоставляю

- ввести опцию выбора алфавита  ( только один возможный вариант)- английский ( основной) + несколько других. таблицы соответствий предоставлю. 

- язык калькулятора - только английский

Пример близкий к тому как это должно выглядеть: https://eivko.ru/quersum   

Результат от вас - готовый код.

Shopify
5 лет назад
tserof
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Al3xsandrov
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$20
5 дней
Escrow
Сергей выполнил работу качественно и в срок (даже раньше), все работает,как и должно.Рекомендую, обращусь еще. Не поленился добавить "очевидный" функционал проверки на наличие ошибок, самостоятельно подготовил текст на английском ( хороший), старался. Все как ожидала, молодец. Успехов.
Отличный заказчик. Задание было поставлено объемно, четко и без витиеватостей, в том числе примеры работы и референсы. Вопросов по оплате не возникло. Рекомендую к сотрудничеству!

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