Оптимизировать изображения на сайте на платформе Bitrix

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Завершен2 заявки562 просмотра

Оптимизировать изображения на сайте под современные форматы (JPEG 2000, JPEG XR и WebP), которые рекомендует Google Speed Test. 

https://velyon.com.ua/

5 лет назад
VGelo
Олег 
43 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

_easy
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$15
4 дня
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
_easy
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад