Экспорт данных из БД для Битрикс

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Завершен1 заявка221 просмотр

У нас есть старый интернет-магазин на сторонней CMS. Нужно вытащить из него все данные о товарах и сформировать CSV таблицу для будущего импорта в Bitrix

5 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
5 лет назад
$60
7 дней
Все отлично, продолжаем сотрудничество
Спасибо, все отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
5 лет назад

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