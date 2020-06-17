Нужен разработчик знающий js react. Мобильная версия сайта с адаптивной вёрсткой под популярные модели телефонов. Оплата работы за час. Указывайте ваши ставки.
Экспорт данных из БД для Битрикс
У нас есть старый интернет-магазин на сторонней CMS. Нужно вытащить из него все данные о товарах и сформировать CSV таблицу для будущего импорта в Bitrix
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