Прописать DNS

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Завершен3 заявки431 просмотр

Добрый день.

Нужно прописать в рег. ру для домен следующую запись не понятно в каких полях.

_af3b841ef46ab0422e5426b3ea582246.akkordam.ru. CNAME FD1338CC63F8487BE20C7A5159A7D7A2.4414E25FB85C192CF8DD32DE79DEB021.t0259614001591815089.comodoca.com.

Поля - ﻿https://prnt.sc/sxvo69

5 лет назад
redjired
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3 года назад

Выбранный исполнитель

eprem99
Ефрем 
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$10
1 день
Escrow
Помог в настройке ДНС, спасибо
Все отлично

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eprem99
Ефрем 
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