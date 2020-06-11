Выгрузить данные

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Закрыт11 заявок617 просмотров

Есть два дампа базы данных, от joomla 3 virtuemart 3.

Нужно куда то в эксель выгрузить поля: Имя, фамилию, телефон и имэйл.

Прошу указать примерную цену.

Joomla
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