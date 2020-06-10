Настроить API обмен

Добрый день.

У меня сайт на базе портала пром.юа, на сайт нужно загружать постоянно много товаров от поставщика с постоянным обновлением наличия и цен.

Есть возможность настроить SOAP обмен (у другого поставщика json) и с определнным интервалом обновлять данные с по ссылке.

Вас заинтересует такая работа?

Сроки и бюджет можем обсуждать. Я ориентируюсь на 1000 грн по одному поставщику.