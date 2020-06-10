Навигация по разделу. Разработка/ установка на Bitrix согласно ТЗ

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Закрыт2 заявки708 просмотров

Здравствуйте. Суть задачи вкратце:  Оценить разработку и установку/ установку готового решения Навигатора для Битрикс. 

Задача объемная, поэтому все подробности расписаны в ТЗ. Прикрепляю. По вопросам и мыслям, касательно задачи в Личные сообщения.

5 лет назад
Backup_Everyone
Сергей 
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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