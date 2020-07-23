Разработка личного кабинета пользователя. Laravel 7 + Admin Panel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок711 просмотров

Требуется разработка личного кабинета пользователя и админ панели.

Функционал очень похож на  bitly. com, но только для зарегистрированных пользователей и с возможностью редактировать свои размещенные ссылки.

Функционал личного кабинета для зарегистрированного пользователя:

1. Просмотр, изменение, удаление зарегистрированных на данного пользователя ссылок

2. При клике на ссылку должна открываться статистика переходов. Сколько раз, с каких устройств, география и т.п. Желательно в графическом виде.

3. Просмотр и изменение личных данных: Имя пользователя, Эл.почта, смена пароля

4. Загрузка картинки с аватаром.

5. Выбор языка интерфейса по умолчанию.

Функционал личного кабинета для пользователя, входящего в группу администраторов:

1. Просмотр, создание, изменение пользователей

2. Просмотр, создание, изменение групп пользователей

3. Для каждой группы настраивается видимость пунктов меню в личном кабинете

4. Просмотр, изменение, удаление всех зарегистрированных ссылок

Общие требования:

1. Мультиязычность. В любой момент времени должна быть возможность сменить язык интерфейса.

2. У администраторов системы должна быть возможность добавления или удаления доступных языков.

3. Все выводимые сообщения и текстовые элементы интерфейса должны быть редактируемыми.

Детальное ТЗ вышлю после получения ответов.

Laravel
5 лет назад
juri-kr
Юрий 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

denisovv
Виталий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$510
7 дней
Escrow
У меня остались только положительные впечатления от работы с Виталием. Быстро вник в суть задания, предложил различные пути решения, и даже порекомендовал, какая функциональность не является ключевой и может быть перенесена на следующий этап внедрения. Сроки разработки были соблюдены. Виталий также помог установить проект как на тестовую машину, так и на рабочий сервер. Очень внимательный и знающий специалист. Рекомендую всем!
Рекомендую Юрия как очень компетентного и приятного в общении заказчика. Рад был помочь в реализации Вашего проекта!

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