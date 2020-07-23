Здравствуйте. Opencart3. Раньше заказы работали, но со сменой хостинга перестали. Старого хостинга нет. есть файл product.php, на который ругается опенкарт, возможно проблема в этом. Обновление не помогло.
Разработка личного кабинета пользователя. Laravel 7 + Admin Panel
Требуется разработка личного кабинета пользователя и админ панели.
Функционал очень похож на bitly. com, но только для зарегистрированных пользователей и с возможностью редактировать свои размещенные ссылки.
Функционал личного кабинета для зарегистрированного пользователя:
1. Просмотр, изменение, удаление зарегистрированных на данного пользователя ссылок
2. При клике на ссылку должна открываться статистика переходов. Сколько раз, с каких устройств, география и т.п. Желательно в графическом виде.
3. Просмотр и изменение личных данных: Имя пользователя, Эл.почта, смена пароля
4. Загрузка картинки с аватаром.
5. Выбор языка интерфейса по умолчанию.
Функционал личного кабинета для пользователя, входящего в группу администраторов:
1. Просмотр, создание, изменение пользователей
2. Просмотр, создание, изменение групп пользователей
3. Для каждой группы настраивается видимость пунктов меню в личном кабинете
4. Просмотр, изменение, удаление всех зарегистрированных ссылок
Общие требования:
1. Мультиязычность. В любой момент времени должна быть возможность сменить язык интерфейса.
2. У администраторов системы должна быть возможность добавления или удаления доступных языков.
3. Все выводимые сообщения и текстовые элементы интерфейса должны быть редактируемыми.
Детальное ТЗ вышлю после получения ответов.
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