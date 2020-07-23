Разработка личного кабинета пользователя. Laravel 7 + Admin Panel

У меня остались только положительные впечатления от работы с Виталием. Быстро вник в суть задания, предложил различные пути решения, и даже порекомендовал, какая функциональность не является ключевой и может быть перенесена на следующий этап внедрения. Сроки разработки были соблюдены. Виталий также помог установить проект как на тестовую машину, так и на рабочий сервер. Очень внимательный и знающий специалист. Рекомендую всем!