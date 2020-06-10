Opencart3. Заказы в админке не появляются

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Закрыт4 заявки574 просмотра

Здравствуйте.

Opencart3. Раньше заказы работали, но со сменой хостинга перестали. Старого хостинга нет.

есть файл product.php, на который ругается опенкарт, возможно проблема в этом. Обновление не помогло.

Opencart
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