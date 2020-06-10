Доработки Битрикс бизнес

Сайт https://bit.ly/3f7adpt есть 3 цены они передаются с 1с уже есть в выгрузке, если вы перейдете в картоку там зависит от кол-во суммы в корзине считает товар тоесть если сумма в корзине до 10000 то по цене 1 если сумма от 10000 то цена 2 если сумма в корзине от 30000 то цена 3 конечно и просчёт в корзине по этой логике должен быть.

И оформление заказа поправить вид https://bit.ly/37lkTOC вот по этому примеру, сейчас на сайте проблемы вывода.

Нужно чтоб считала эти цены когда от 10000 цена 2 перерасчет на все товары происходил и в корзине. смотрите у меня может быть 1 краска и стремянка и по результату итого 11500 будет, и оно 1 краску и стремянку пересчитает уже не по цене 1 а по цене 2

Если у товара акция то он его не считает и заметьте когда товара больше чем 10000 на сайте примере выделяется то блок который принадлежит той цене. Корзину сделайте по примеру Бауснаб,https://skr.sh/s2ZmjFJ7iBh?a и https://skr.sh/s2ZkRy1SiQJ?a выравнить и заголовки добавить, https://skr.sh/s2ZPUUHxQuw?a варавнить заказ только онлайн оплаты и лишнее ничего не нужно только в порядок привести вид, пдф файлы нужно добавить это колировка, которая будет открывать соответвующий файл.

Цены, корзину и оформление заказа нужно сделать к пятнице, остальное терпит до понедельника.