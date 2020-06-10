Нужно сделать так, чтобы при посещении человеком сайта, ему вылезала картинка как попап, и шла запись в куки и раз в две недели эта картинка снова бы показывалась.
Доработки Битрикс бизнес
Сайт https://bit.ly/3f7adpt есть 3 цены они передаются с 1с уже есть в выгрузке, если вы перейдете в картоку там зависит от кол-во суммы в корзине считает товар тоесть если сумма в корзине до 10000 то по цене 1 если сумма от 10000 то цена 2 если сумма в корзине от 30000 то цена 3 конечно и просчёт в корзине по этой логике должен быть.
И оформление заказа поправить вид https://bit.ly/37lkTOC вот по этому примеру, сейчас на сайте проблемы вывода.
Нужно чтоб считала эти цены когда от 10000 цена 2 перерасчет на все товары происходил и в корзине. смотрите у меня может быть 1 краска и стремянка и по результату итого 11500 будет, и оно 1 краску и стремянку пересчитает уже не по цене 1 а по цене 2
Если у товара акция то он его не считает и заметьте когда товара больше чем 10000 на сайте примере выделяется то блок который принадлежит той цене. Корзину сделайте по примеру Бауснаб,https://skr.sh/s2ZmjFJ7iBh?a и https://skr.sh/s2ZkRy1SiQJ?a выравнить и заголовки добавить, https://skr.sh/s2ZPUUHxQuw?a варавнить заказ только онлайн оплаты и лишнее ничего не нужно только в порядок привести вид, пдф файлы нужно добавить это колировка, которая будет открывать соответвующий файл.
Цены, корзину и оформление заказа нужно сделать к пятнице, остальное терпит до понедельника.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть уже написанный проект на Laravel для добавления информации нужной для составления расписания. Нужно дописать составление расписание для разных групп. Требования по расписанию уже обсудим вместе, нужно сначала проконсультироваться насчет реализации.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Есть такая задача, внимательно выслушаю все предложения: Существует потребность для своего одного эксперимента сделать простой сайт под MQTT протокол (протокол интернета вещей) - для управления с сайта всеми желающими - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем php специалиста, который умеет написать свой небольшой скрипт на php и добавить в виде плагина в wp. Сейчас задача реализовать функцию автозаполнение формы добавление поста. Форма готовая, и размещена в фронтчасти (она работает). Нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет! Нужна помощь в пару задач по js. Кто соображает в этом расскажу в телеграмм. Оставляйте сой telegram, обсудим всё там.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
При заходе на сайт на WP его перебрасывает на мобильную рекламу. Нужно это устранить+на перспективу дать рекомендации по недопущению этой проблемыВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо переделать сайт www.alehovschina.ru , сделанный ребенком, в приличный. Есть логотип, несколько фото, которые в ближайшем будущем также переделаем на более приличные и заменим. Сайт должен находиться в поисковике при запросах : "замороженная года" ...Завершен5 лет назад
Нужен парсер Global24.ua. На PHP или Nodejs (javascript). А именно нужно: 1) Залогиниться; 2) Получить баланс и ID кошелька; 3) Получить транзакции. Получение транзакций - обязательное условие. Есть парсер ...Завершен5 лет назад
Нужен аналог этой формы заявок плюс сравнение цен https://remontista.ru/request/, нужно чтобы было точно как этот только на английском языке, можно сделать на русском но предоставить информацию как можно переводить и полную техническую часть, все заявки должны ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Имеется наполовину сделанный стандартный Todolist - https://github.com/deniskeller/vanillajs-tasklist.git. Нужно доделать пагинацию, реализованную через url, и функцию редактирования задачи, которая открывается на новой странице(при сохранении закрывается и возвращается назад к списку). Все нужно реализовать на чистом js. Все ...Завершен5 лет назад