Форма заявок плюс сравнение цен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки680 просмотров

Нужен аналог этой формы заявок плюс сравнение цен https://remontista.ru/request/, нужно чтобы было точно как этот только на английском языке, можно сделать на русском но предоставить информацию как можно переводить и полную техническую часть, все заявки должны приходить в общий админ панель и каждому сервису на кого был отправлен заявка, по сути каждый сервис должен сам принимать заявки и подтверждать.

5 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Татул
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен разработчик на Yii или кто работал с laravel

    Ситуация следующая Мы физически не успеваем со всеми проектами, нужен кто-то в помощь. Детали проекта могу сбросить лично!  ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1nRW8lxQ9VxhDAyIsCGBcEx1dBCI4wDmCmdejvIS3P6g/edit Если есть что-то непонятное, то обсудим!

    LaravelYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Доделать/Переделать Todo лист на чистом javascript

    Имеется наполовину сделанный стандартный Todolist - https://github.com/deniskeller/vanillajs-tasklist.git. Нужно доделать пагинацию, реализованную через url, и функцию редактирования задачи, которая открывается на новой странице(при сохранении закрывается и возвращается назад к списку). Все нужно реализовать на чистом js.  Все ...

    JavaScriptVue.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка сайта на битрикс

    Что есть на данный момент: 1. https://tech.a-uslugi.com/  битрикс - создана большая часть инфоблоков и сделано их первичное наполнение информацией, подключена для теста база компаний (через фильтр в верхней части сайта) 2. https://tech.a-uslugi.com/HTML/index.htm l ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Битрикс программист

    $1500

    Ищем Битрикс-разработчика c опытом работы от 1 года. Важно хорошее знание платформы Битрикс. Задачи: поддержка, разработка интернет-магазинов на готовых решениях, а также с нуля. Интеграция с 1С. Веб-агентство Красный Хамелеон (https://redchameleon.com.ua/) — ...

    AJAXJavaScriptjQueryPHP
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать плагин TreksPeks

    Существует бесплатный плагин для Яндекс.Почты https://trekspeks.ru для e-mail трэкинга. Плагин сигнализирует о прочтении письма с помощью галочки: https://prnt.sc/swhb26   Задача: доработать плагин, чтобы при прочтении (наряду с галочкой) всплывало уведомление о том, что получатель прочитал ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сервис поиска взаимосвязей между профилями

    Задача: сделать сервис, который будет уметь анализировать аккаунты в Яндекс-картах на предмет связей. Например, есть аккаунт: https://yandex.ru/user/t13fn5zc6b42nqrxm4x7mhn96g?main_tab=org нужно программно туда зайти.... далее перейти на все компании, где автор оставил отзывы... проанализировать их аккаунты и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт на React JS. Нужны правки.

    Добрый день! Есть заказчик у которого сайт написан на React. Написан обработчик выгрузки товаров на Авито. Он перестал работать. Нужно оценить ущерб поломки и починить. Жду от вас предложений. ...

    JavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перестроить работу фильтров на сайте

    На сайте,  https://zastroy.ru/cat-air-conditioners/  необходимо перестроить работу фильтров. Нужно сделать динамические фильтры, которые не должны показываться на странице, если в выборке нет товаров удовлетворяющих признакам этих фильтров.  Сайт реализован на Opencart Version 2.0.3.1 (trs.2.0.3.0)

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад