Форма заявок плюс сравнение цен

Нужен аналог этой формы заявок плюс сравнение цен https://remontista.ru/request/, нужно чтобы было точно как этот только на английском языке, можно сделать на русском но предоставить информацию как можно переводить и полную техническую часть, все заявки должны приходить в общий админ панель и каждому сервису на кого был отправлен заявка, по сути каждый сервис должен сам принимать заявки и подтверждать.