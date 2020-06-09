Доработка сайта на битрикс

Что есть на данный момент:

1. https://tech.a-uslugi.com/ битрикс - создана большая часть инфоблоков и сделано их первичное наполнение информацией, подключена для теста база компаний (через фильтр в верхней части сайта)

2. https://tech.a-uslugi.com/HTML/index.htm l - верстка главной страницы, в которую нужно внести небольшие правки (в большей части для выравнивания элементов и сокращения отступов между ними)

3. https://tech.a-uslugi.com/HTML/allservises.html

https://tech.a-uslugi.com/HTML/sale.html

https://tech.a-uslugi.com/HTML/1.html

https://tech.a-uslugi.com/HTML/businessknowledge_1.html

https://tech.a-uslugi.com/HTML/news_1.html

верстка внутренних страниц разделов сайта

Что нужно сделать:

1. внести корректировки в верстку - информация в файле

2. подключить верстку из п.п. 2 и 3 к битриксу п. 1

3. подкорректировать работу и внешний вид выводимой через фильтр информации - - информация в файле

4. настроить работу личных кабинетов - информация в файле

5. по результат работы должны работать следующие разделы:

- полезные ресурсы для бизнеса

- новости (отдельно новости сайта, акции и новости участников)

- партнеры

- бизнес знания (статьи)

- реестр государственных структур (нужно будет сделать на базе партнеров - будет аналогичный раздел только со своим содержимым)

6. создать два раздела (алгоритм работы совпадает)

- бесплатные консультации

- размещение заказов

суть разделов:

- любой зарегистрированный пользователь может написать обращение

- любой авторизованный участник (пользователь с привязанной карточкой компании) может просматривать и отвечать на эти обращения (ответы может видеть только создавший запрос пользователь)

(функционал разделов - только переписка)

дополнительные файлы - https://drive.google.com/drive/folders/1IPtwJyUCse6XzFmccJFkl9GYrVWf2cKC?usp=sharing