Доработать плагин TreksPeks

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Существует бесплатный плагин для Яндекс.Почты https://trekspeks.ru для e-mail трэкинга.

Плагин сигнализирует о прочтении письма с помощью галочки: https://prnt.sc/swhb26  

Задача: доработать плагин, чтобы при прочтении (наряду с галочкой) всплывало уведомление о том, что получатель прочитал письмо.  

5 лет назад
guest_15916982971103
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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