Перестроить работу фильтров на сайте

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Завершен4 заявки492 просмотра

На сайте,  https://zastroy.ru/cat-air-conditioners/  необходимо перестроить работу фильтров. Нужно сделать динамические фильтры, которые не должны показываться на странице, если в выборке нет товаров удовлетворяющих признакам этих фильтров.  Сайт реализован на Opencart Version 2.0.3.1 (trs.2.0.3.0)

Opencart
5 лет назад
serjilio
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

userlond
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$45
14 дней
Илья справился с заданием на все 100%. Оперативно и качественно. Всем рекомендую этого специалиста.
Сергей, благодарю за сотрудничество. Рекомендую заказчика с положительной стороны. Четкое ТЗ и оперативная оплата.

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userlond
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