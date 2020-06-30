ТЗ прикрепил к задаче просьба ознакомится, прислать стоимость работ.
Перестроить работу фильтров на сайте
На сайте, https://zastroy.ru/cat-air-conditioners/ необходимо перестроить работу фильтров. Нужно сделать динамические фильтры, которые не должны показываться на странице, если в выборке нет товаров удовлетворяющих признакам этих фильтров. Сайт реализован на Opencart Version 2.0.3.1 (trs.2.0.3.0)
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