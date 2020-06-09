Вёрстка и интеграция шаблона для интернет магазин

Требуется выполнить адаптивую верстку и интеграцию шаблона Интернет магазина (у нас самописный движок).

ВАЖНО: чтобы вы умели работать с шаблонизаторами smarty и twig.

Вам будет предоставлен фтп доступ, где можно будет сразу все отладить.

Необходимо верстать с учетом нашей экосистемы, которая включает общие less и js файлы, а также HTML фрагменты.

Шаблон включает в себя следующие страницы:

- главная

- страница с результатами выборки продуктов

- страница продукта

Также нужно кастомизировать CSS для общих страниц:

-корзина

-чекаут форма

-страницы с текстовой информацей

-helpdesk

-клиентская зона

Макеты предоставляем в форматах Photoshop и XD.

На стороне сервера шаблонизаторы smarty, twig, компиляторы less и babel.

Также нужно чтобы у вас был опыт интеграции шаблонов на нестандартные движки.

Обращаю внимание, что у нас много своего CSS и JS и что надо быть очень аккурантным с использованием стилей и учитывать наше именование.