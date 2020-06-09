Для простого самописного сайта
Вёрстка и интеграция шаблона для интернет магазин
Требуется выполнить адаптивую верстку и интеграцию шаблона Интернет магазина (у нас самописный движок).
ВАЖНО: чтобы вы умели работать с шаблонизаторами smarty и twig.
Вам будет предоставлен фтп доступ, где можно будет сразу все отладить.
Необходимо верстать с учетом нашей экосистемы, которая включает общие less и js файлы, а также HTML фрагменты.
Шаблон включает в себя следующие страницы:
- главная
- страница с результатами выборки продуктов
- страница продукта
Также нужно кастомизировать CSS для общих страниц:
-корзина
-чекаут форма
-страницы с текстовой информацей
-helpdesk
-клиентская зона
Макеты предоставляем в форматах Photoshop и XD.
На стороне сервера шаблонизаторы smarty, twig, компиляторы less и babel.
Также нужно чтобы у вас был опыт интеграции шаблонов на нестандартные движки.
Обращаю внимание, что у нас много своего CSS и JS и что надо быть очень аккурантным с использованием стилей и учитывать наше именование.
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