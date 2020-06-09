Доработать код

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Завершен2 заявки232 просмотра

Необходимо доработать плагин опроса. Нужно чтобы можно было добавить ссылку на обзор в ютубе и чтобы ссылка открывалась в модальном окне

Пример на страничке http://steepgamer.ru/golosovanie-za-igru/dendy/

5 лет назад
webmaster
Анзор 
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evgennn32
Евгений 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$2
1 день
Escrow
Хороший мастер своего дела. Нужно было доработать плагин под wordpress. Все сделал так как я хотел. Рекомендую.
Хороший заказчик, четко поставлена задача, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Арсентий
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
evgennn32
Евгений 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад