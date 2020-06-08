Разработка информационного WEB-портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок550 просмотров

Добрый день. Необходимо разработать информационный портал города.

Фронтенд и бэкенд. Дизайн свой.

Студии не интересуют. Работаю только с фрилансерами.

На портале будет информация о товарах города, телефонный справочник и реклама.

Загрузка информации в справочники из xls-файла.

Верстка адаптивная.

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Заявки фрилансеров

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