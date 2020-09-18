webassist

Темур Зиадинов webassist

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
час назад
Website development, online shopping, unique web design, Wordpress, Modx!

Предлагаю весь спектр услуг для создания продающего сайта!

Интернет магазины, сайты под ключ с эксклюзивным дизайном на WordPress, Modx Revo/Evo, Yii2, Laravel и на других платформах.

Корпоративные сайты под ключ!

Наши навыки:

✔ HTML 5, CSS 3, Bootstrap 3, JavaScript, jQuery, PHP5, MySQL.

✔ Обычная / Адаптивная верстки / Кроссбраузерность

Системы с которыми работаем:

✔ «WordPress».

✔ «Modx Revo/Evo».

✔ Yii

✔ Laravel

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Отзывы заказчиков

petruchap
Юрий 
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$180
10 баллов
3 года назад
Сверстать лендинг на MODX
MODX
Сделал весь проект раньше срока, выполнено всё качественно. Всегда был на связи. Обязательно буду обращаться ещё.
Приятно было сотрудничать. Рекомендую.
Ответный отзыв
zzeee
44 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$820
10 баллов
4 года назад
Html-верстка
CSSHTMLVue.js
Все отлично и качественно
Четкие задачи, всегда идет навстречу. Рекомендую!
Ответный отзыв
bezothodov
Рамис 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$18
10 баллов
4 года назад
Верстка адаптивного меню
Работа сделана отлично! Рекомендую
Отличный заказчик! все супер!" Рекомендую
Ответный отзыв
lozinskiyvaleriy
Валерий 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
5 лет назад
Создать калькулятор по окнам
jQueryNode.js
Специалист своего дела.Оперативная связь,сроки и цена. Рекомендую
Адекватный заказчик, оперативно отвечает на все вопросы, моментальная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)
$1
10 баллов
7 лет назад
Не выводится Анонс на странице Галерея CMS Drupal 7
Drupal
Темур выполнил достаточно объёмную, сложную и запутанную задачу с которой не могли справится другие специалисты. Темур всегда быстро отвечал на сообщения, очень комфортно было сотрудничать, я с удовольствием повторно буду обращаться к нему. Рекомендую его всем, кто хочет что бы задача была выполнена качественно, быстро и аккуратно
С Евгением приятно работать внятно объяснил в чем проблема дал достаточно времени разобраться. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
10 отзывов
$7/час
от $40от 2 дней
#373
Дизайн сайтов
3 отзыва
$7.5/час
от $20от 1 дня
#479
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3 отзыва
$8/час
от $50от 1 дня
#667
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$6.5/час
от $30от 2 часов
#220
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$6.5/час
от $50от 3 дней
#263
Интернет-магазины
нет отзывов
$7.5/час
от $250от 6 дней
#592
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