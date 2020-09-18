Website development, online shopping, unique web design, Wordpress, Modx!
Предлагаю весь спектр услуг для создания продающего сайта!
Интернет магазины, сайты под ключ с эксклюзивным дизайном на WordPress, Modx Revo/Evo, Yii2, Laravel и на других платформах.
Корпоративные сайты под ключ!
Наши навыки:
✔ HTML 5, CSS 3, Bootstrap 3, JavaScript, jQuery, PHP5, MySQL.
✔ Обычная / Адаптивная верстки / Кроссбраузерность
Системы с которыми работаем:
✔ «WordPress».
✔ «Modx Revo/Evo».
✔ Yii
✔ Laravel
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Портфолио
- Дизайн и верстка сайта Юдент181 просмотр
- Дизайн лендинга148 просмотров
- Обложки для соц сетей153 просмотра
- Публикации для соц сетей - посты161 просмотр
- Публикации для соц сетей - баннеры107 просмотров
- Дизайн верстка и натяжка на Вордпресс108 просмотров
- Aromania.uz - Создание сайт под ключ90 просмотров
- Верстка Игрового Лендинга102 просмотра
- Сайт под ключ - CSPMIX.UZ90 просмотров
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- Верстка Онлайн портал фильмов102 просмотра
- Музыкальный Сайт - Верстка139 просмотров
Отзывы заказчиков
$180
10 баллов
3 года назад
MODX
Сделал весь проект раньше срока, выполнено всё качественно. Всегда был на связи. Обязательно буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать. Рекомендую.
$820
10 баллов
4 года назад
CSSHTMLVue.js
Все отлично и качественно
Ответный отзыв
Четкие задачи, всегда идет навстречу. Рекомендую!
$18
10 баллов
4 года назад
Работа сделана отлично! Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! все супер!" Рекомендую
$65
10 баллов
5 лет назад
jQueryNode.js
Специалист своего дела.Оперативная связь,сроки и цена. Рекомендую
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, оперативно отвечает на все вопросы, моментальная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
$1
10 баллов
7 лет назад
Drupal
Темур выполнил достаточно объёмную, сложную и запутанную задачу с которой не могли справится другие специалисты. Темур всегда быстро отвечал на сообщения, очень комфортно было сотрудничать, я с удовольствием повторно буду обращаться к нему. Рекомендую его всем, кто хочет что бы задача была выполнена качественно, быстро и аккуратно
Ответный отзыв
С Евгением приятно работать внятно объяснил в чем проблема дал достаточно времени разобраться. Спасибо за сотрудничество.
HTML-верстка
10 отзывов
$7/час
от $40от 2 дней
#373
Дизайн сайтов
3 отзыва
$7.5/час
от $20от 1 дня
#479
Веб-программирование
3 отзыва
$8/час
от $50от 1 дня
#667
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$6.5/час
от $30от 2 часов
#220
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$6.5/час
от $50от 3 дней
#263
Интернет-магазины
нет отзывов
$7.5/час
от $250от 6 дней
#592