bezothodov

Рамис Валеев bezothodov

 
39 летРоссия/Нефтекамск
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$618
выплачено фрилансерам
38%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kolbear
Артур 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
$150
10 баллов
2 года назад
SEO аудит
Рамис отлично понимает что нужно и хорошо знает свою нишу. Рекомендую к сотрудничеству
Аудит сделан подробно и оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
webassist
35 летУзбекистан
8 лет в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
3 года назад
Верстка адаптивного меню
Отличный заказчик! все супер!" Рекомендую
Работа сделана отлично! Рекомендую
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$450
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга
Подробная постановка задачи, постоянная коммуникация, сотрудничеством доволен. Спасибо!
Всё на высоком профессиональном уровне! Спасибо, за работу!
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$75
10 баллов
3 года назад
Баннер
Четкое ТЗ, конструктивное взаимодействие по задаче на всем протяжении проекта. Сотрудничеством доволен, спасибо за проект!
Оперативно и качественно. Всем рекомендую
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
4 года назад
Нужно создать 2 баннера
Оперативность, четкость формулировок ТЗ, аргументированные правки. Спасибо за сотрудничество и интересную задачу!
Рекомендую всем. Отличный специалист.
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