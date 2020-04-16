bezothodov

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Здравствуйте! Необходимо сделать скрипт счетчика посещаемости на подобии Агросервера https://agroserver.ru/top/ То есть фиксация просмотров и уникальных посетителей плюс даты посещения. Без детализации откуда пришел, с какой страницы ушел, страна, регион и т.д. JS+PHP+MySQL Счётчик для множества сайтов, то есть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
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Здравствуйте! Необходимо доработать OWL карусуль как на сайте https://price.ru/ блок Лучшие акции сегодня. Количество блоков подстраивается под ширину экрана. Сверху справа стрелки. Без нижних точек перелистывания.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Необходимо сделать настройку htaccess. При переходе https://msk.site.ru/ открывалась страница с переменной в поддомене index.php?page=cat&id='msk' где msk - переменное значениеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
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Здравствуйте! Необходимо сделать логотип интернет-магазина. Подробности в личкуЛоготипы и Знаки21 заявкаЗакрыт3 года назад
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Необходимо сделать баннер анимированныйЗавершен3 года назад
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