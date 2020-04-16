bezothodov

Здравствуйте! Необходимо сделать скрипт счетчика посещаемости на подобии Агросервера https://agroserver.ru/top/ То есть фиксация просмотров и уникальных посетителей плюс даты посещения. Без детализации откуда пришел, с какой страницы ушел, страна, регион и т.д. JS+PHP+MySQL Счётчик для множества сайтов, то есть ...