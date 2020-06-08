C или Java. Нужно сделать мониторинговую систему компьюторной сети

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Закрытнет заявок544 просмотра

Если вкратце, то пока что, нужно сделать mvp версию мониторинговую систему сети, по типу вот такой https://www.datadoghq.com/

Вот еще из этой области сервисы 

https://nsclient.org/nsclient/sponsor/

Фронт часть будет, нужен человек чтобы написать бекенд часть. Готовый движок есть с открытым кодом.

Можно это дело писать на C и на Java. Детали расскажу все. Бюджеты достаточные

Java
5 лет назад
analarina
29 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад

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