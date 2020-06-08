Установить Google reCaptcha 3

Добрый день!Требуется написать скрипт. Я так понимаю мне нужен ffmpeg.Суть такая. Есть папка в которой около 700 роликов. Каждый ролик длительностью от 1:30 до 15 минут. Названия роликов длинные с пробелами и уникальные. Задача скрипта 1) проиндексировать каталог. 2) сохранить ...