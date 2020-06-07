Google Sites настройка своего домена

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Закрыт2 заявки816 просмотров

Собран сайт на Google Sites

Нужно прикрепить к нему свой домен

Домен в правлах подтвердили.

В настройках Google Sites свой домен добавлен

Но вот сам домен не работает. Нужна консультация в настройках DNS

5 лет назад
antoncr
Антон 
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5 лет назад

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Епракси
 
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