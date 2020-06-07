Привет фрилансер :) Есть сайт-tube на DataLife Engine 14, Видеохостинг №1, №2 и №3 (все имеют API). Что имею сейчас: я загружаю видео на сайт, который с помощью php скрипта грузит ...
Google Sites настройка своего домена
Собран сайт на Google Sites
Нужно прикрепить к нему свой домен
Домен в правлах подтвердили.
В настройках Google Sites свой домен добавлен
Но вот сам домен не работает. Нужна консультация в настройках DNS
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