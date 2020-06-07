Нужно написать и сопровождать несколько внутренних проектов на PHP + mysql. Требования: — отличные знания PHP и mysql — средние знания git (новые фичи и багфиксы в отдельных ветках, тест ...
Конструктор на сайт
Нужен простой Конструктор на сайт
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