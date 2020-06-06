Интегрировать API квартир с готовым сайтом недвижимости на битрикс 24

Есть готовый сайт недвижимости на битрикс24. Есть стороннее API (пару GET эндпоинтов), которая отдает все данные о квартирах - этаж, стоимость и тд. Необходимо получить и отрисовать полученные с API данные на сайте недвижимости битрикс24 (темплейты внутри уже есть)