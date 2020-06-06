Перенести интернет магазин на новый сервер CMS - Magento 2 - Установка CMS - Установка Шаблона - Экспорт товаров и настроек Опыт подобных задач и навыки ...
Интегрировать API квартир с готовым сайтом недвижимости на битрикс 24
Есть готовый сайт недвижимости на битрикс24. Есть стороннее API (пару GET эндпоинтов), которая отдает все данные о квартирах - этаж, стоимость и тд. Необходимо получить и отрисовать полученные с API данные на сайте недвижимости битрикс24 (темплейты внутри уже есть)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно доделать копию сайта на php. Все ссылки в личкуВеб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Сейчас я нахожусь в процессе изучения веб-разработки в JAVA, немного могу в CSS, HTML и PYTHON. Также имею небольшой опыт с сфере анализа данных на Python. Мне нужны самые простые ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Мой сайт - payment.itkasta.com/r3/cross-perekaz Необходимо написать скрипт автозаполнения формы Задача - чтобы при переходе на сайт или при нажатии на кнопку какую то , форма заполнялась нужными данными P.S: данные ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток нужно разработать регистратор аккаунтов инстаграм, желательно используя встроенный браузер а не с помощью запросов. Работать придется с верификацией с помощью почты, возможно подключать АПИ для верификации телефона ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется сопровождение и консультация по конструктору WIX Заранее всем благодаренВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $700
Ищу специалиста готового перехватить часть работ по разработки веб-портала. Seed проект есть, нужно развивать новые разделы. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, соответственно CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Здравствуйте, сайт-игра, сделана на php 7. Конкретней по правке: Нужно чтобы крон (Путь: /crons/ - Файл: cron_clear.php) не удалял логи боев за последний месяц (указать это в коде), те что по сроку выше 1 месяца ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! На сайте установлен самописный модуль покупки билетов, форма бронирования на странице https://panch-tour.com.ua/newtestform/ Оплата производится онлайн через liqpay. В тестовом режиме liqpay все хорошо, а когда ставим "боевые" ключи, оплата ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $30
Имеется действующий сайт на WP. Требуется: 1. Сделать общую проверку на вирусы и уязвимости разными средствами. Выявленные устранить. 2. Проверить, нет ли посторонних доступов через админку, ftp, ssh, phphmyadmin и т.д. 3. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад