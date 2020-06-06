Интегрировать API квартир с готовым сайтом недвижимости на битрикс 24

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1155 просмотров

Есть готовый сайт недвижимости на битрикс24. Есть стороннее API (пару GET эндпоинтов), которая отдает все данные о квартирах - этаж, стоимость и тд. Необходимо получить и отрисовать полученные с API данные на сайте недвижимости битрикс24 (темплейты внутри уже есть)

5 лет назад
ZipelNipel
Вадим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Арутюн
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад