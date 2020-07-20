Нужно доделать копию сайта на php. Все ссылки в личку
Перенос проекта с одного сервера на другой
Перенести интернет магазин на новый сервер
CMS - Magento 2
- Установка CMS
- Установка Шаблона
- Экспорт товаров и настроек
Опыт подобных задач и навыки PHP приветствуются
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