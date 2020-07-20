Перенос проекта с одного сервера на другой

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Завершен6 заявок1118 просмотров

Перенести интернет магазин на новый сервер

CMS - Magento 2

- Установка CMS

- Установка Шаблона

- Экспорт товаров и настроек

Опыт подобных задач и навыки PHP приветствуются

MagentoPHP
5 лет назад
Shnizel
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

webgo
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$5
5 дней
Escrow
Справился с задачей, все хорошо
все хорошо

Заявки фрилансеров

Артур
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
webgo
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
Андрей
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 отзывов
5 лет назад
Арсентий
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Иван
 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад