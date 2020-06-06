Добрый день! На сайте установлен самописный модуль покупки билетов, форма бронирования на странице https://panch-tour.com.ua/newtestform/ Оплата производится онлайн через liqpay. В тестовом режиме liqpay все хорошо, а когда ставим "боевые" ключи, оплата ...
Правка по сайту на php
Здравствуйте, сайт-игра, сделана на php 7. Конкретней по правке: Нужно чтобы крон (Путь: /crons/ - Файл: cron_clear.php) не удалял логи боев за последний месяц (указать это в коде), те что по сроку выше 1 месяца должны будут удаляться в зависимости как будет крон настроен в планировщике (раз в день, раз в неделю и т.д.). Таблицы в бд которые относятся к чистке логов боев: battle_logs, battle_stat, battle_users, battle, battle_end, battle_actions, battle_last, battle_users, battle_out
А также в кроне указать для очистки html файлы логов боев которые появляются в папках /battle_logs/ и /battle_logs/stat/
Также нужно будет написать где делали изменения для переноса на другой домен.
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