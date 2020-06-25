Верстка и интеграция на Word Press

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка214 просмотров

Необходима качественная верстка + интеграция шаблонов на Word Press.

Сделать все удобно с редактированием информации в нужных полях.

Сделать адаптивным по шаблонам

Сделать кросбраузерным

Сделать валидным

1- главная страница 

7- внутренних страниц

WordPress
5 лет назад
guest_15913609276356
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$500
20 дней
Отличный исполнитель. Все качественно и строго в срок. Буду сотрудничать и дальше!
Спасибо за интересный проект! Увлекательная и интересная задача. Сотрудничеством доволен, быстрая коммуникация, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад