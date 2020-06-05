Компонент для joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок580 просмотров

написать компонент для joomla 

поиск выданного сертификата - по ФИО и номеру сертификата 

расписание занятий - с поиском по предмету и месяцу

техническую спецификация направлю сообщением

Joomla
5 лет назад
firsenkodv
Дмитрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
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Дмитрий
 
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Роман
 
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51 отзыв
5 лет назад