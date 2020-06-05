Помирить 3 сервиса: Бизон365, SnartSender, Битрикс 24

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка580 просмотров

Нужно "помирить" три сервиса

Бизон365,

SnartSender,

Битрикс 24

Настроить выгрузку данных из Бизон и Смарт - в Битрикс

Оплаты из Бизон в Битрикс

Обьеденить в Битриксе: аккаунт пользователя в Смарт и аккаунт (оплату) в Бизоне

Из Битрикса  - адресную рассылку пользователю Смарт сендер

Это основное

5 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад