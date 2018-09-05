Плагин для xenforo 2

$652
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка141 просмотр

Необходимо разработать плагин по ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1NC1AGm4DubVH2LBND_7qJKCUsttxFdjRfZEAQGL2BLQ/edit

XenForo
5 лет назад
Kovarob
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
$652
30 дней

Заявки фрилансеров

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад