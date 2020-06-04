Нудно доработать систему заказов сделанную на MAGENTO

Сайт http://tm.ua/. Новости добавляются через самописную админку. Проблема: у отдельной новости нет теги указания Канонической страницы. Т.е, например в этой новости http://tm.ua/show_news.php?who=4771 должен быть тег . А соответственно надо, чтобы в ...