Нудно доработать систему заказов сделанную на MAGENTO

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка682 просмотра

список задач размещен в файле:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1elsJJ8TGujdLFkLhGnYLidNhLd6W8Odl40XlS4oo-p0/edit#gid=0

Magento
5 лет назад
nordy
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Арсентий
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад