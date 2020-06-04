Разработка Лендинга с QR-кодами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки699 просмотров

Добрый день!

Необходимо создание лендинга  с QR-кодами (CMS на Ваш выбор)

https://docs.google.com/document/d/1bxU3JNJ6OyjnsuFLdH5RbrDzPJP3_54XeQegDpJ8riY/edit?usp=sharing

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