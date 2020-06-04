Написать плагин для CMS Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки611 просмотров

Добрый день! Я представляю платёжный агрегатор (cypix.ru/), ищем программиста для написания CMS-плагина. Задача: Написать для CMS плагин, который будет выполнять запрос, инициирующий платеж, передавать сумму покупки и данные покупателя, затем редиректить покупателя на платежную страницу на стороне агрегатора, а при получении уведомления от агрегатора со статусом платежа – записывать факт оплаты и показывать покупателю уведомление (успех/неуспех). Покупатель после оплаты редиректится на соответствующую страницу на сайте и видит статус или ошибку, заказ помечается как оплаченный. К задаче прикладываю ссылку на нашу документацию  docs.cypix.ru/payments/ Интересующий Вас пункт – 2.2. Создание транзакции с платежной формой Биллинга. Если требуется дополнительная информация – отпишите, отвечу на любой вопрос.

Интересующие нас CMS – Bitrix

5 лет назад
Ozzis
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад
Геннадий
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 отзывов
5 лет назад