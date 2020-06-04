Написать плагин для CMS Bitrix

Добрый день! Я представляю платёжный агрегатор (cypix.ru/), ищем программиста для написания CMS-плагина. Задача: Написать для CMS плагин, который будет выполнять запрос, инициирующий платеж, передавать сумму покупки и данные покупателя, затем редиректить покупателя на платежную страницу на стороне агрегатора, а при получении уведомления от агрегатора со статусом платежа – записывать факт оплаты и показывать покупателю уведомление (успех/неуспех). Покупатель после оплаты редиректится на соответствующую страницу на сайте и видит статус или ошибку, заказ помечается как оплаченный. К задаче прикладываю ссылку на нашу документацию docs.cypix.ru/payments/ Интересующий Вас пункт – 2.2. Создание транзакции с платежной формой Биллинга. Если требуется дополнительная информация – отпишите, отвечу на любой вопрос.

Интересующие нас CMS – Bitrix