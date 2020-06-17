Внести правки на сайт Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки473 просмотра

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже - пишите у кого есть опыт работы и кто сможет помочь. Бюджет 2-3 тыс., оплата по факту проверки. Желательно сделать сегодня-завтра

5 лет назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tipikindm
Дмитрий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
4 дня
Дмитрий сделал все что требовалось по ТЗ, был на связи, вносил правки. Рекомендую к сотрудничеству и сами продолжаем уже его по другим задачам.
Четко поставленные задачи, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

tipikindm
Дмитрий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад