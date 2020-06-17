Сделать правки по сайту Php при нажатии нету страниц https://ibb.co/tpG2365 http://vital.in-site.ru/prices http://vital.in-site.ru/specialists
Внести правки на сайт Битрикс
Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже - пишите у кого есть опыт работы и кто сможет помочь. Бюджет 2-3 тыс., оплата по факту проверки. Желательно сделать сегодня-завтра
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