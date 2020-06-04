Интеграция ERP AVA по API

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок510 просмотров

Ищу backend-программиста на проект интеграции ERP AVA и маркетинговой платформы Hubspot по API.

Ссылка на документацию API Hubspot - https://developers.hubspot.com/docs/overview

Ссылка на API AVA - https://avaerp.com/instructions/for-admins/access/

Прошу указать стоимость и возможные сроки.

5 лет назад
hrbt
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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