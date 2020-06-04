Есть готовый сайт cryptopi.fund Нужно внести правки: 1) сломались котировки (подтягиваются с биржи pro.expi.trade) 2) в калькулятор добавить еще один портфель (сейчас все данные заполняются вручную, то есть по сути нужно добавить еще одно активное поле) и написать ...
Оптимизация узких запросов в Mysql
Здравствуйте. Недоброжелатели используют кликеры по определенным местам нашего сайта и из-за этого страницы сайта открываются очень медленно, хотя сервер у нас мощный (свободных ресурсов около 90%). Мы поняли что это связано из-за имеющихся узких мест, если их оптимизировать, то у них больше такой возможности не будет. Надо выяснить какие места у нас в проекте узкие и их оптимизировать, для этого надо иметь знания php. Также надо выяснить какие запросы в БД необходимо оптимизировать (лог медленных запросов у нас есть), и после этого данные запросы оптимизировать. У нас есть подозрения какие php файлы больше всего грузят бд при использовании их, но мы можем ошибаться.
Главная задача этого заказа лишить возможности недоброжелателей кликерами замедлять работу нашего сайта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $230
Нужно провести интеграцию на столько, насколько это возможно Выгрузка каталога в Беру Выгрузка заказов обратно к нам По возможности получение необходимых "Стикеров" для заказа По возможности проделать дальнейшую интеграцию ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужно ускорить загрузку сайта wordpress под google PageSpeed Insights для моб. версии и пк версии. Минимум нужно добиться 95% для пк, 90% под моб.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать веб-приложения на Java с использованием фреймворка Spring (Spring Boot). В приложение должна быть интегрирована библиотека jSpirit. Приложение носит демонстрационный характер и необходимо показать возможности указанных ниже библиотек. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $150
Референс находится по этой ссылке: http://www.francoisrisoud.com/about Речь идет о красной рване с разлетающимися точками.Необходимо сделать фрейм для интеграции на сайт. Полное ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1k56Gag-bt6moiS8G_67rtzIWFGRpFIEmiG-C5HemKm4/edit?usp=sharing СпасибоВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Текущая страница https://www.mbaconsult.ru/courses/gmat/gmat-evening/ Нужный результат https://redpen.io/oe2164bf813a5559d8 CMS Битрикс 15.0.6 При нажатии на кнопку: "Принять участие" пользователь перемещается к блоку "Выберите формат обучения на курсе GMAT Evening"."Записаться" появляется поп-ап ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
CMS Docpart, нужна разработка и установка своего шаблона, подключение каталогов, поставщиков, запуск, реклама, возможно дальнейшее сопровождениеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна помощь с Imagick, а именно: 1. Сделать правильную конвертацию файлов из цветового пространства CMYK в RGB (что бы цвета не искажались, обычная конвертация transformImageColorspace(Imagick::COLORSPACE_RGB) искажает цвета) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Проверить соответствует ли все как по тз, работа выполнена частично. Верстка: В мобильной версии на ширине меньше 576 (да и немного больше) есть полоса прокрутки – нужно чтобы ее не было, то ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
сам шаблон: https://html5up.net/uploads/demos/strongly-typed/index.html 1. Не большая доработка шаблона 2. Замена текстов, изображений, настройка соц сетей и обратной формы. 3. Чистка лишнего мусора 4. Текстовый документ с описанием в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад