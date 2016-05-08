1 . сделать всем страницам сайта карказ, чтобы при загрузке ничего не прыгало, на старте и когда переключаешь режимы игры в новостях, ну и на всех других страницах где есть загрузка контента(Прим: [url=https://prnt.sc/orjmxx]https://prnt.sc/orjmxx[/url]) 2 . сделать верстку ...