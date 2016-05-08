Нужно разработать бота согласно ТЗ Данные должны складываться в БАЗУ ДАННЫХ , к которой должен быть доступ (любой фреймворк либо гуглтаблицы) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A2E1aeWF3tAqhJpKVSP9LEPfWcIe_2WIxkoStR4tgdE/edit#gid=0
- $100Базы данных13 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
[url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q7DMNXe90ig2vIdOXasvK1NWWjygd7barU0WgKDI5kc/edit#gid=0]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q7DMNXe90ig2vIdOXasvK1NWWjygd7barU0WgKDI5kc/edit#gid=0 [/url]Поэтапная оплата Если вы не готовы работать с пожтапной оплатой - не пишите пожалуйстаСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 года назад
- $2000
Ищем Digital-маркетолога(SMM+контент маркетинг) для: 1. Разработка и запуск маркетинговых активностей 2. Систематизация и анализ данных об эффективности рекламы 3. Составление портрета ЦА 4. Анализ рынка и конкурентовТребуется разработать и настроить каналы привлечения трафика. ВЫйти на плановые показатели стоимости за ...Маркетинговый анализ6 заявокЗакрыт3 года назад
- $250
список задач размещен в файле:[url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1elsJJ8TGujdLFkLhGnYLidNhLd6W8Odl40XlS4oo-p0/edit#gid=0] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1elsJJ8TGujdLFkLhGnYLidNhLd6W8Odl40XlS4oo-p0/edit#gid=0[/url]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $150
Необходимо сверстать новые блоки и изменить старые на сайте. А так же верстка новой страницы Вот макеты: https://www.figma.com/file/ThHcfRvqh8NjosiCHidZXt/24cyber-new-edits?node-id=1%3A2876 Вот сам проект: https://24cyber.ru Некоторые уже реализованыHTML-верстка16 заявокЗакрыт4 года назад
- $400
Есть 3 проекта , по двуми из них нужно сделать задачи по чек-листу нижу , по 3-ему только создание ТЗ по текстам , заказ текстов и покупка/размещение ссылок p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт4 года назад
1 . сделать всем страницам сайта карказ, чтобы при загрузке ничего не прыгало, на старте и когда переключаешь режимы игры в новостях, ну и на всех других страницах где есть загрузка контента(Прим: [url=https://prnt.sc/orjmxx]https://prnt.sc/orjmxx[/url]) 2 . сделать верстку ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $60
Необходимо нарисовать дизайн сайта согласно макета https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EDnkACSfzWqQMQ-YKOZEdrdv90GGvRtNta2y32tg6PE/edit#gid=0Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
1 . настроить проект для работы через git lab 2 . оптимизировать скорость загрузки страниц 3 страниц . 3 . закрыть сервер от уязвимости(данные предоставлю) 4 . исправить проблему с базой данныхВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $160
Требуется прикрутить готовую верстку сделанную на движке vue.js к сайту по средствам api: вывести список матчей на страницу матчей(частично сделано) Вывести список матчей в слайдер(частично сделано) Сделать рабочими фильтры и сортировки Страницы фильтра вывести на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $160
Требуется прикрутить готовую верстку сделанную на движке vue.js к сайту по средствам api: вывести список матчей на страницу матчей(частично сделано) Вывести список матчей в слайдер(частично сделано) Сделать рабочими фильтры и сортировки Страницы фильтра вывести на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $180
Знание: git(bitbacket) php yi2 mysql Требуется настроить контроль версий через битбакет Написать конкурс прогнозистов на сайт + пара мелких правокВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $200
поменять местами блок с нвостями и с турнирами поправить виджет стримов что б данные не сьезжали ( там пропадает кружочек загрузки) ссылка 1 - без кружочка. ссылка 2 - с кружочком Сверстать нормальый вывод статистики для виджета ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $300
Требуется получать с серверов CS:GO GOTV стату для матчей. Оставляйте свой отклик только если действительно представляете как это реализовать.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется фронт-энд разработчик для киберспортивного поратал для следующих задач: для таблицы матча обозначить сортировку. А так же добавить для кнопки "добавить в избранное" этот эффект добавить зеленый крестик и сделать чтоб при клике нан его был такой ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
Починить формирование турниров. После глобаального обновления турниров( 4 раза в сутки обновляются все турниры) у них слетают категории и лого. Сделать что б не слетали. Починить забор статы и стримов для матчей по cs с сайта ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Починить забор статы и стримов для матчей по cs с сайта hltv Переделать автоматическое обновление турниров. Убрать обновление турниров каждые 10 минут. Сделать что б обновление запускалось когда как только заканчивается матч и еще каждые 2 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Необходимо получить данные с сайта [url=http://wiki.teamliquid.net/]wiki.teamliquid.net/[/url] посредством api. Требуется человек с опытом работы с wiki api. Необходимо будет получать данные и вставлять в соответствующие разделы на сайте .( Разделы готовы . Сайт делался на основе парсера, поэтому задача привести ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1000
Потребуется вытянуть некоторые данные по средством steam api . Приветствуется опыт работы с фреймворком yii. Он предварительно выбран в качестве основы для портала. skype nordy.one 1.Эксплуатационное. назначение Сайт должен привлекать и удерживать любителей и профессионалов в сфере киберспорта. 2. Функциональное ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад