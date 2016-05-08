nordy

Егор Новицкий nordy

 
30 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
volant
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$160
10 баллов
4 года назад
Front-end разработчик на vue js Только прямые исполнители
Егор, отличный клиент! Четко поставлена задача, оплата в срок, рекомендую!
Отличный исполнитель . Понимает задачу с полуслова . Рекомендую
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WebArtyom
Артём 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$1000
10 баллов
8 лет назад
Киберспортивный портал. Знание PHP , steam api .
Оплата вовремя, приятно общаться, четкая задача! Работали с огромный удовольствием , продолжаем работать дальше! Советую как очень положительного заказчика.
Ребята во главе с Артемом выполнили работу на высшем уровне. С данной командой было очень приятно работать , профессионалы своего дела , подошли к проекту со всей серьезностью и предложили самые лучше вариант реализации. Все замечания учитывались и переделывались. Вежливое общение. Только отличные впечатления . Всем рекомендую. Отдельно хотелось бы сказать спасибо разработчику который занимался непосредственно нашим проектом Павлу, которой всегда очень профессионально выполнял наши капризы) Команда супер)
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