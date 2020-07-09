Создание маркетинговой стратегии портала по киберспорту

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт6 заявок446 просмотров

Ищем Digital-маркетолога(SMM+контент маркетинг) для:

1. Разработка и запуск маркетинговых активностей

﻿2. Систематизация и анализ данных об эффективности рекламы

﻿3. Составление портрета ЦА

﻿4. Анализ рынка и конкурентовТребуется разработать и настроить каналы привлечения трафика. ВЫйти на плановые показатели стоимости за лид. 

Работать надо конверсией.

Нужно разбираться в SMM-маркетинге

SEO

Реклама у лидеров мнений

Обязателен опыт в маркетинге в сфере киберспорта

Продвигаемый портал 24cyber.ru

Бюджет на первый месяц : до 2000$ (с учетом оплаты ваших услуг )

5 лет назад
nordy
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Заявки фрилансеров

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