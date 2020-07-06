Привлечение ЦА своими силами\методами\средствами

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Закрыт4 заявки773 просмотра

Просьба ВНИМАТЕЛЬНО прочитать нижеуказанное мини описание

суть - мы ремонтно строительная организация. 

необходимо привлечение ЦА по средствам своих методов не привлекая нашу РК наши соц сети и тд

с привлечения ЦА - гарантированная оплата 10 % от суммы договора.

Тема - ремонтно строительное направление, а именно ремонты под ключ !!!

5 лет назад
Demon06665
Дмитрий 
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4 года назад

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