В интернет магазине настроить сквозную аналитику

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт2 заявки722 просмотра

Четкого ТЗ нет, так как конкретного представления как это сделать правильно нет.

Готовы выслушать Ваши варианты решения и бюджеты.

Если тезисно то хотелось связать:

- Google Analytics 

- Все источники расходов

- Нашу самописную CMS (у нас разработчики в штате, сможем доделать правки любой сложности)

- BigQuery

И вывести отчеты в Google Data Studio

Что-то похожее описано в этом видео  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2435&v=FO4H4nfCpng&feature=emb_logo 

5 лет назад
Vlad-tm
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Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
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Рафаил
 
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