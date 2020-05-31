Тайный покупатель на телефон!

Работа очень простая. Нужно на бирже work-zilla создать задание по обработке фото. Из исполнителей, подавших заявки, выбрать указанного мною человека и оформить работу на него. Через несколько часов получить обработанное фото, принять работу и ...
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