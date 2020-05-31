Оформление заказа на бирже

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт4 заявки770 просмотров

Работа очень простая.

Нужно на бирже work-zilla создать задание по обработке фото. Из исполнителей, подавших заявки, выбрать указанного мною человека и оформить работу на него. Через несколько часов получить обработанное фото, принять работу и написать положительный отзыв.

5 лет назад
feladelf
Андрей 
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Заявки фрилансеров

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Была
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96 отзывов(-1)
5 лет назад

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