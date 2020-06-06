Оценка эффективности функционала на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт7 заявок621 просмотр

Задача

есть сайт по продаже одежды.

постоянно развивается функицонал и улучшается внешний вид.

подключена аналитика и есть цели,

но нет понимания, какого эффекта мы достигаем за счет изменений\нововведений

поэтому хотелось бы сделать выводы по всем функциям

- что они нам дают

- какую пользу \ вред приносят

на основании аналических данных и гугл аналитики и яндекс

Обязательные требования

это ПРОДУКТОВАЯ АНАЛИТИКА и важно уметь делать выводы из данных.

желательно иметь релевантный опыт, поэтому

жду от исполнителя самостятельной работы и инициативы...

на сайте необходимо проанализировать некоторые разделы

был опыт анализа эффективности следующих функций:

(по результатам важно дать рекомендации по их улучшению)

все бренды

карточка товара

персональные цены

отложенное(лайк)

таблица размеров

лист ожидания

способы оплаты

новая программа лояльности

поиск

бонусы

распродажи

блог

парт.программа

необходимо понять как функция влияет на бизнес метрики:

какую да

5 лет назад
w18790k3r
Илья 
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