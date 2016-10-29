Eребуется бот-рассыльщик для массовой публикации обьявлений В СОЦСЕТЯХ Задача: размещение множества обьявлений на разных сайтах через единый интерфейс, для взаимодействий со всеми откликами через единую страницу. Цель: сокращение время взаимодействия с разными ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача есть сайт по продаже одежды. постоянно развивается функицонал и улучшается внешний вид. подключена аналитика и есть цели, но нет понимания, какого эффекта мы достигаем за счет изменений\нововведений ...Маркетинговый анализ7 заявокЗакрыт5 лет назад
Оплата по пунктам или по безопаске. Сделать желательно до конца недель половину заданий. https://docs.google.com/document/d/1Dj_7whtZ_9d8dKmIuF-5tKH5jn4By4bCBGyTUhFJ-nc/edit?usp=drive_webСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
нужен человек, который бы имел опыт разработки сайта с нуля https://docs.google.com/document/d/1WiEhIDgcri7NDhwzkwJwdE2KRF8q_w73UEzSMo9JY0Q/edit обязательно выполнить проект на битрикс. важно из ТЗ определить список доступных модулей и тех которые будут дописываться собственноручно. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад