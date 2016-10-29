w18790k3r

Илья w18790k3r

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Автоматизация работы с соцсетями

    Eребуется бот-рассыльщик для массовой публикации обьявлений  В СОЦСЕТЯХ Задача: размещение множества обьявлений на разных сайтах через единый интерфейс, для взаимодействий со всеми откликами через единую страницу. Цель: сокращение время взаимодействия с разными ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оценка эффективности функционала на сайте

    Задача есть сайт по продаже одежды. постоянно развивается функицонал и улучшается внешний вид. подключена аналитика и есть цели, но нет понимания, какого эффекта мы достигаем за счет изменений\нововведений ...

    Маркетинговый анализ7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки битрикс

    Оплата по пунктам или по безопаске. Сделать желательно до конца недель половину заданий. https://docs.google.com/document/d/1Dj_7whtZ_9d8dKmIuF-5tKH5jn4By4bCBGyTUhFJ-nc/edit?usp=drive_web

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Новый site

    нужен человек, который бы имел опыт разработки сайта с нуля https://docs.google.com/document/d/1WiEhIDgcri7NDhwzkwJwdE2KRF8q_w73UEzSMo9JY0Q/edit обязательно выполнить проект на битрикс. важно из ТЗ определить список доступных модулей  и тех которые будут дописываться собственноручно. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад