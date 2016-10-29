Eребуется бот-рассыльщик для массовой публикации обьявлений В СОЦСЕТЯХ Задача: размещение множества обьявлений на разных сайтах через единый интерфейс, для взаимодействий со всеми откликами через единую страницу. Цель: сокращение время взаимодействия с разными ...