Автоматизация работы с соцсетями

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Закрыт2 заявки833 просмотра

Eребуется бот-рассыльщик для массовой публикации обьявлений  В СОЦСЕТЯХ

Задача: размещение множества обьявлений на разных сайтах через единый интерфейс,

для взаимодействий со всеми откликами через единую страницу.

Цель: сокращение время взаимодействия с разными сайтами с помощтю автоматизации ручной работы

и агрегирования необходимых данных из откликов(вопросысрокицены) в удобном виде.

КЕЙС:

Например мне необходимо разместить обьявление о создании сайта, бот должен иметь необходимые поля ввода для создания обьявления на многих досках сразу.

У каждой доски свои требования к размещению,

Хотелось бы заполнив шаблон 1 раз чтобы обьявление разместилось сразу по нескольким сайтам (около 15 штук)

бот должен запрашивать следующие параметры, которые будет вводить в соответствующие поля

Название

Описание

обьявления

Требования

Цена

Срок

Сумма

Интерфейс:

Бот должен уведомлять о количестве размещенных обьявлений при перезагрузке и сколько не удалось, в потенциале хотелось бы 

5 лет назад
w18790k3r
Илья 
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