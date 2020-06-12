Автоматизация работы с соцсетями

Eребуется бот-рассыльщик для массовой публикации обьявлений В СОЦСЕТЯХ

Задача: размещение множества обьявлений на разных сайтах через единый интерфейс,

для взаимодействий со всеми откликами через единую страницу.

Цель: сокращение время взаимодействия с разными сайтами с помощтю автоматизации ручной работы

и агрегирования необходимых данных из откликов(вопросысрокицены) в удобном виде.

КЕЙС:

Например мне необходимо разместить обьявление о создании сайта, бот должен иметь необходимые поля ввода для создания обьявления на многих досках сразу.

У каждой доски свои требования к размещению,

Хотелось бы заполнив шаблон 1 раз чтобы обьявление разместилось сразу по нескольким сайтам (около 15 штук)

бот должен запрашивать следующие параметры, которые будет вводить в соответствующие поля

Название

Описание

обьявления

Требования

Цена

Срок

Сумма

Интерфейс:

Бот должен уведомлять о количестве размещенных обьявлений при перезагрузке и сколько не удалось, в потенциале хотелось бы