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Qbasic Определить сколько раз встречается КАЖДАЯ буква англ алфавита
Написать программу на qbasic. Необходимо чтобы она
1. читала исходный текст из внешнего символьного файла.
2. результат выполнения программы выводила в новый символьный файл и/или на консоль.
Главаня задача: Определить сколько раз в тексте встречается КАЖДАЯ буква английского алфавита.
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