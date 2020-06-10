Qbasic Определить сколько раз встречается КАЖДАЯ буква англ алфавита

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Закрыт3 заявки799 просмотров

Написать программу на qbasic. Необходимо чтобы она

1. читала исходный текст из внешнего символьного файла.

2. результат выполнения программы выводила в новый символьный файл и/или на консоль.

Главаня задача: Определить сколько раз в тексте встречается КАЖДАЯ буква английского алфавита.

5 лет назад
Evgenia_worker
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